In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s diesmal um die Rahmenbaumesse Bespoked in Dresden.

Fahrradmesse Bespoked als emotionaler Anlass

Das Fahrrad ist für viele Menschen weit mehr als ein simples Transportmittel. Es ist Sportgerät, Welterschließungswerkzeug oder Identifikationsmaschine. Besonders spanned wird die Auseinandersetzung mit dem Fahrrad, wenn man sich neben seiner Nutzung die Produktion anschaut. Die Rahmenbauszene feiert den Bauprozess von Fahrrädern und bietet vielfältige Materialien, Philosophien und Ansätze. Rahmenbauer machen den handwerklichen Prozess der Fahrradentstehung greifbar. Auf Rahmenbaumessen stellen sie ihre Produkte aus. Die wichtigste europäische Fahrradmesse ist die Bespoked, die ursprünglich aus Großbritannien stammt.

Bespoked 2024 in Dresden

2023 hat die Bespoked zum ersten Mal in Dresden stattgefunden. 2024 hat sie sich deutlich vergrößert. Auf zwei Etagen im Flughafengebäude haben sich an drei Tagen im Oktober Rahmenbauer von verschiedenen Kontinenten getroffen und ihre Erzeugnisse ausgestellt. Die Bespoked ist sehr vielseitig, so finden sich zum Beispiel die Materialien Stahl, Aluminium, Titan, Carbon und Holz. Auch die ausgestellten Fahrradtypen decken so gut wie alle Genres ab. Gerolf ist drei Tage mit dem Aufnahmegerät auf der Messe unterwegs gewesen und hat herausgefunden, was den Reiz des individuellen Rahmenbaus ausmacht.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: