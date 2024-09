In Antritt bei detektor.fm geht’s diesmal um Verschleißteile am Fahrrad und wie man sie clever ersetzt. Außerdem gehen wir auf Ausfahrt beim Altbaukriterium auf einem Bergungsschlepper.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der zweiten Septemberausgabe 2024:

Klingeln bei Klötzer: Verschleißteile clever ersetzen

Wenn Fahrräder ihrer Bestimmung nach genutzt werden, dann tritt unweigerlich Verschleiß auf. Bremsbeläge werden abgerubbelt, Ketten werden immer länger und Reifen verlieren an Profil, sie werden mit der Zeit alt und porös. Verschleißteile müssen schließlich ersetzt werden. An der allmählichen Abnutzung führt in den meisten Fällen kein Weg vorbei.

Wenn es dann so weit ist, stellt sich im Fahrradladen oder Onlineshop die Frage, mit welchen Komponenten die Verschleißteile ersetzt werden sollen. Originalteile? Spezialprodukte? Günstigware? Die kurze Antwort lautet: Mal so, mal so. An manchen Stellen kann man sparen, an einigen sollte man auf Qualität setzen. Dann funktioniert das Fahrrad sicher und das Fahren macht runderneuert wieder richtig Spaß.

Ein guter Reifen rollt gut und hat trotzdem Grip — also Haftung bei Nässe. Das sind Eigenschaften, die bei einer Gummimischung sehr schwer vereinbar sind. Jens Klötzer

Mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tour-Magazin sprechen wir darüber, wann welches Verschleißteil zu bevorzugen ist und wie man am besten vorgeht, um die richtigen Komponenten zu finden.

Klingeln bei Klötzer: Wie man Verschleißteile clever ersetzt 36:34 Download

Ausfahrt des Monats: Schiffsdeckkriterium auf Bergungsschlepper

In der Ausfahrt des Monats geht es traditionell um die Raderlebnisse unserer Hörerinnen und Hörer. Das können lange Fahrten in ferne Länder oder sportliche Höhepunkte sein, genauso haben aber auch Alltagsfahrten und Kurzstreckenerlebnisse in dieser Serie ihren Platz. Die Ausfahrt des Monats soll alle mitnehmen.

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Ingmar aus Bremen, denn der ist beim Altbaukriterium in Bremerhaven angetreten. Das klingt nach Fahrradrennen in einem Altbau, doch so ist es nicht gewesen. Denn das 92. Altbaukriterium war gleichzeitig das erste Bremerhavener Schiffsdeckkriterium — ein Fahrradrennen auf einem Schiffsdeck. Dafür machen wir ausnahmsweise eine zweite Ausfahrt des Monats und lassen uns erzählen, was Ingmar an Deck des Bergungsschleppers „Seefalke“ erlebt hat. Damit verstoßen wir gegen die ersten beiden Regeln des Altbaukriteriums, denn eigentlich soll man nicht darüber sprechen — wir hoffen, das ist gemäß dem guten alten „Einmal ist keinmal“ okay.

Ausfahrt des Monats: Schiffsdeckkriterium 16:11 Download

