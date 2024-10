In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal darum, wie Teammechaniker Profiräder putzen, außerdem um das aktuelle Straßenverkehrsgesetz und die neue Straßenverkehrsordnung.

Klingeln bei Klötzer: Fahrradputzen wie ein Profimechaniker

Unser Technikfreund Jens Klötzer ist seit 16 Jahren beim Tour-Magazin und hat eine gewisse Routine in der Beschäftigung mit dem Thema Fahrradtechnik. Doch auch für Jens gibt es immer wieder Überraschungen, die er nicht erwartet: So zählt er eine Geschichte übers Fahrradputzen wie ein Profimechaniker zu seinen bisherigen Highlights des Jahres. Dafür hat er dem Soudal-Quick-Step-Mechaniker Guido Scheeren zwei Tage lang bei der Radreinigung über die Schulter geschaut. Prominentestes Putzobjekt: das Rennrad von Weltmeister und Olympiasieger Remco Evenepoel. Jens hat dabei einiges gelernt. Kurz gesagt: Einfacher ist besser. Und öfter. Wir reden darüber.

Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung

Gar nicht so einfach verständlich ist die Struktur des Rechtsrahmens, der den Straßenverkehr in Deutschland regelt. Da gibt es das Straßenverkehrsgesetz (StVG), die Straßenverkehrsordnung (StVO), eine Verwaltungsvorschrift und einen Vermittlungsausschuss und Novellen und viele Dinge mehr. Das versuchen wir zu ordnen, denn der Rechtsrahmen hat sich gerade wieder ein Stück weit geändert. Kurz gesagt: Deutschland hat in diesem Jahr ein novelliertes Straßenverkehrsgesetz bekommen, und seit Anfang Oktober ist eine aktualisierte Straßenverkehrsordnung in Kraft. Wir lassen uns das vom Rechtsreferenten Roland Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) erklären und wollen verstehen, was der geänderte Rechtsrahmen für Menschen auf Rädern und Kommunen bedeutet.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: