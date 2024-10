In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s diesmal um unser neues Sendeschema: „Antritt“ kommt ab jetzt in jeder Woche! Außerdem sprechen wir über kranke Lichtanlagen und wie man sie wieder heil macht.

Neues Sendeschema: Der Antritt kommt jetzt jede Woche

Wir haben beim „Antritt“ mal ordentlich durchgewischt und uns für die kommenden Monate ein neues Sendeschema überlegt. Der „Antritt“ kommt jetzt einmal pro Woche! Dass die Fahrradwelt mehr als genug Themen für einen wöchentlichen Fahrradpodcast hergibt, ist uns schon lang bewusst. Dass wir es wagen können, das auch mal praktisch auszuprobieren, ist uns in den letzten Monaten klar geworden. Darum starten wir mit dieser Ausgabe in eine neue Etappe des Antritts und führen verschiedene Formate ein:

Antritt Tandem: Wie gewohnt gibt es pro Monat zwei Folgen mit Christian und Gerolf und den bekannten Serien „Ausfahrt des Monats“, „Klingeln bei Klötzer“ und „Mein Fahrrad ist krank“. Außerdem mit freien Beiträgen, bevorzugt zu aktuellen Themen aus z. B. Radverkehr, Politik oder Rennsport. Man könnte dieses Format den klassischen „Antritt“ nennen, wir nennen es „Tandem“. Ihr erkennt diese Ausgaben auch am grünen Podcast-Cover-Hintergrund.

Antritt Interview: Die Fahrradwelt ist voller spannender Personen, Geschichten und Biografien, denen wir noch konzentrierter nachgehen wollen. Dafür gibt’s unser neues Format „Interview“, in dem Gerolf sich Zeit für tiefgehende Fragen an Menschen aus der Fahrradwelt nimmt. Das Gespräch mit Jacquie Phelan vom August 2024 kann vielleicht als Vorbote gelten. Ihr erkennt diese Ausgaben am gelben Podcast-Cover-Hintergrund.

Antritt Reportage: In den letzten Jahren sind wir so gut wie gar nicht dazu gekommen, in Zukunft soll es sie regelmäßig geben: Die Antritt-Reportage, in der Gerolf rausfährt und Menschen und/oder Fahrräder trifft. Das Urmodell dafür: die Fatbike-Reportage aus dem ersten „Antritt“ überhaupt, vom März 2015. Reportagen haben einen rosa Podcast-Cover-Hintergrund, und es geht auch hier schon im Oktober los.

Antritt … : Wir lassen unsere Formatsammlung bewusst offen, da noch nicht alle Ideen spruchreif sind, wir uns Raum für Entwicklung geben wollen, Feedback einarbeiten … mal sehen, wohin die Reise noch gehen wird.

Gebt uns gern Feedback dazu, wie ihr das neue Sendeschema findet und was ihr euch von einem Antritt mit mehr Platz für Geschichten wünscht. Ihr erreicht uns wie gewohnt unter antritt@detektor.fm.

Auch in dieser Folge beschäftigen wir uns nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit Fahrradthemen. Es ist wieder Zeit für …

Mein Fahrrad ist krank: Lichtanlage reparieren

In „Mein Fahrrad ist krank“ geht es um alle möglichen mechanischen Probleme am Fahrrad. Einmal im Monat besprechen wir mit Werkstattmeisterin Christiane Lang mechanische Fahrradprobleme und ihre Lösungen. In dieser Ausgabe geht es um dynamobetriebene Lichtanlagen und wie man Probleme an ihnen behebt.

Außerdem hat uns Andy aus Essen geschrieben und per Video ein mechanisches Problem mit seinem Vorderrad geschildert.

„Mein Vorderrad macht Geräusche je nach Ausrichtung. Ich habe euch ein Video abgelegt. Es zeigt mein Vorderrad, das anfängt Geräusche zu machen, wenn man es seitlich belastet (z. B. im Wiegetritt). Wenn man es gerade fährt, bleibt es geräuschlos. Das Fahrrad hatte ich gebraucht gekauft (mit ordentlichem Schlag in der Felge) und dann selbst wieder zentriert. Ich nehme an, da könnte jetzt evtl. zu viel oder zu wenig Spannung auf den Speichen sein, so dass die unter Last dann anfangen zu ächzen. Habt ihr Tipps für mich?“

Wir haben hingeschaut, zugehört und Christiane hat eine Ferndiagnose gestellt.

Wer auch ein krankes Fahrrad in der Werkstatt stehen hat, kann uns gern eine Mail mit Schilderung der Krankheit an antritt@detektor.fm schreiben.

