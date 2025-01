Im „Antritt“ bei detektor.fm geht’s in dieser Ausgabe um einen Film über Wende Cragg und die Ursprünge des Mountainbikes.

Wende Cragg und Camera Corner

In den 70er Jahren ist in den Hügeln im kalifornischen Marin County das Mountainbike entstanden. Aus den ersten Jahren des Hippie-Sports gibt es viele ikonische Bilder, die von der Freiheit auf zwei Rädern abseits des Asphalts erzählen. Für einen großen Teil dieser Bilder ist eine Frau verantwortlich: Wende Cragg.

Wende Cragg gehört zu den Pionierinnen des Sports und pflegt das Rolling Dinosaur Archive, ihr Fotoarchiv des Mountainbikings. Die Menschen um „The Radavist“ haben eine Doku über Wende Cragg gedreht, die inzwischen frei auf Youtube verfügbar ist:

Camera Corner in Dresden

Im September 2024 hat es den Film noch nicht auf Youtube gegeben, er ist vor Veröffentlichung jedoch in kleinen Kinos gezeigt worden. Gerolf ist zur Vorführung der Doku über Wende Cragg im Thalia in Dresden eingeladen worden, verbunden mit der Bitte um Moderation einer Diskussion. Mit Markus Trappe von Cycling Saxony ging es im Anschluss um die Ursprünge des Mountainbikings in Dresden und Ostdeutschland, die ungefähr um die Wendezeit liegen müssen. In einem zweiten Durchgang ergibt sich eine interessante Diskussion mit dem Publikum um Parallelen und Unterschiede zwischen der Geburt des Mountainbikings in Marin County und Dresden. Wir veröffentlichen hier die Aufnahme dieser Diskussion und wünschen Happy Trails im neuen Jahr!

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: