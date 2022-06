AutoMobil | Fazit

Time To Say Goodbye

Nach einem knappen Jahr ist es Zeit für ein Fazit. Auf der Straße, auf der Schiene und zu Wasser: Die Möglichkeiten der Fortbewegung sind so vielfältig wie die Themen, die wir euch bei AutoMobil Woche für Woche präsentieren können. In den vergangenen zehn Monaten hat das detektor.fm-Redakteur Lars Feyen gemacht. Dabei hat er neben praktischen Tipps zum Reifenwechsel auch Hintergründe über den Chipmangel in der Autoindustrie präsentiert und zudem die Zusammenhänge von Chinas Belt and Road Initiative beleuchtet. Während er jetzt für detektor.fm neue Aufgaben übernehmen wird, ist in Zukunft die Kollegin Alina Eckelmann die zuständige Redakteurin und Moderatorin unseres Mobilitäts-Podcasts.

Ein kleines Fazit

Zusammen blicken Alina und Lars in dieser Folge auf die vergangenen Monate zurück und ziehen ein Fazit. Gleichzeitig blicken sie auch in die Zukunft von AutoMobil und auf die Themen, die euch in den kommenden Wochen und Monaten erwarten werden. Und es gibt natürlich auch ein paar Highlights aus den letzten Ausgaben zu hören. Kleiner Spoiler: Der beliebte Transrapid spielt nochmal eine Rolle.