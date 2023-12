destilliert | Dezember 2023: 14. Geburtstag und Hotel Rimini

Hotel Rimini im Studiokonzert

Anfang Dezember wird detektor.fm 14 Jahre alt. Deshalb blicken wir zurück, feiern gemeinsam mit euch und schauen nach vorn. Zur großen Geburtstagsfeier haben wir Hotel Rimini zum Studiokonzert am 6.12. ab 19 Uhr eingeladen. Die Leipziger Art-Rock-Band gehört zu den spannendsten Newcomern in Deutschland. Ihren ganz eigenen Klang bringen sie kommende Woche mit zu uns. Alle, die am 6.12. in Leipzig vor Ort dabei sein können, sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam den detektor.fm-Geburtstag zu feiern. Natürlich können alle das Konzert im Livestream hören.

Hip-Hop-Themenwoche im „Popfilter“

2023 ist in Sachen Jubiläum auch das Jahr des Hip-Hops: Das momentan erfolgreichste Musikgenre feiert quasi 50. Geburtstag, denn alles hat vor einem halben Jahrhundert in der New Yorker Bronx seinen Anfang genommen. Deshalb erzählt das Team unseres täglichen Musik-Podcasts „Popfilter“ in einer Sonderreihe zwischen Weihnachten und Neujahr spannende musikalische Geschichten aus der Welt des Hip-Hops.

Für Fans des „Popfilter“ gibt es übrigens in unserem Shop ganz neu passendes Merchandise wie Hoodies, Shirts oder Beutel.

1000 Folgen „Zurück zum Thema“

In die Reihe der Jubiläen reiht sich auch unser mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnete Hintergrundpodcast „Zurück zum Thema“ ein. Seit Dezember 2019 ist das Format montags bis freitags am Start, um aktuelle Entwicklungen und Nachrichten hintergründig zu erklären und mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu sprechen. In dieser Woche hat das „Zurück zum Thema“-Team die 1000. Folge veröffentlicht und blickt deshalb ausnahmsweise in eigener Sache zurück.

Gregor Schenk und Christian Bollert erinnern sich im Hauspodcast „detektor.fm destilliert“ an 14 Jahre Podcast-Radio, sprechen über die Höhepunkte im Dezember 2023 und freuen sich auf Hotel Rimini.

(00:00:17) Begrüßung Gregor Schenk

(00:00:48) Nikolaus und Studiokonzert am 06.12.2023

(00:01:47) Hotel Rimini

(00:05:56) Hip-Hop Themenwoche

(00:07:54) Entspannt am Sonntag

(00:10:17) Vierzehn Jahre detektor.fm

(00:13:26) Vier Jahre Zurück zum Thema und 1000 Folgen

(00:14:34) DANKE an alle Unterstützerinnen und Unterstützer

(00:16:41) Neuer Popfilter-Merch

(00:17:50) Was läuft heute – Weihnachtsfilme Special

(00:18:35) Streaming- und Podcasttipps von Gregor und Christian