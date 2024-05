destilliert | Mai 2024: Zweite Staffel des Grundgesetzpodcasts

Joana Voss

Joana ist bei detektor.fm Teil der Story-Redaktion für Dokuserien. Dafür recherchiert sie im Moment unter anderem zum Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier. Außerdem schreibt sie an den täglichen Hörtipps im “PodcastPodcast” mit und unterstützt das Team von „Zurück zum Thema“ als Reporterin und CvD. Bevor sie zu detektor.fm kam, hat sie den Tagesspiegel-Checkpoint-Podcast (ehemals “Berliner & Pfannkuchen”) mit aufgebaut. Auf der Suche nach Antworten auf die Frage “Wie klingt Berlin?” ist sie Ringbahn gefahren, hat ihr Mikro in eine Schwimmhalle in Marzahn gehalten und die politisch uneinigste Kreuzung der Stadt in Pankow besucht. Sie hat Politische Philosophie und Cultural Studies in Amsterdam und Barcelona studiert. Nach Stationen beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt, bei 3sat in Mainz und beim Deutschlandradio in Köln war ihr klar: Es muss Audio sein. Kein Unterhaltungsformat bringt sie anderen Menschen so nah wie Podcasts. Abgesehen davon interessiert sie sich für Feminismus, den sozialen Kontext von Architektur und Design und perfekt gekochte Frühstückseier.