In guter Verfassung | Live-Podcast-Reihe startet

Neue Staffel von „In guter Verfassung“

Das Grundgesetz feiert im Mai seinen 75. Geburtstag. Pünktlich dazu könnt ihr euch auf eine neue Staffel unseres Podcasts “In guter Verfassung” freuen. Denn zusammen mit der Stiftung Forum Recht starten wir Ende April die zehnteilige Live-Podcast-Reihe “In guter Verfassung? Das Grundgesetz für morgen”. Dass unsere Verfassung 75 Jahre alt wird, Grund zur Freude, aber auch um uns zu fragen: Wie fit ist unsere Verfassung eigentlich für die nächsten 75 Jahre? Was bedroht sie von innen und von außen? Kann sich ein Rechtsstaat auf demokratische Weise selbst abschaffen? Und mit welchen Instrumenten können wir das Grundgesetz und den Rechtsstaat am besten vor Demokratiefeinden schützen?

Live-Podcast-Reihe: „Das Grundgesetz für morgen“

Nicht nur der Fokus auf die Zukunft der Verfassung ist 2024 neu: Mit an Bord ist die Stiftung Forum Recht als Initiatorin der zweiten Staffel und Partnerin in allen Bereichen, sodass Planung, Redaktion und Umsetzung des Podcast-Projekts gemeinsam entstanden. Ebenfalls neu ist, dass Podcast-Host Rabea Schloz für die zweite Staffel die Gespräche mit ihren Gästen auch vor einem Publikum in Leipzig führt. Ihr könnt bei den Live-Events in den Räumen der Stiftung Forum Recht nicht nur zuhören, sondern spannende Gäste treffen und aktiv mitmachen: Mit Fragen, in Interviews und durch interaktive Elemente, zum Beispiel Umfragen.



Kommt vorbei, stellt eure Fragen und diskutiert mit unseren Gästen!

Die neue zehnteilige Podcast-Reihe von detektor.fm und der Stiftung Forum Recht fragt, was das Grundgesetz bedroht und wie die Zukunft des Rechtsstaats aussieht. Die ersten Live-Gespräche finden am Donnerstag, 25. April (19 Uhr) und Freitag, 26. April (ab 15 Uhr) in den Räumen der Stiftung Forum Recht in Leipzig statt. Podcast-Host Rabea Schloz wird unter anderem mit der Verfassungsrechtlerin Nora Markard, dem Journalisten und Aktivisten Arne Semsrott sowie mit Juliana Talg und Klaas Müller — beide wissenschaftliche Mitarbeitetende im Thüringen-Projekt des Verfassungsblogs — sprechen.

+++ Alle Infos auf einen Blick +++

Rabea Schloz im Gespräch mit:

Do, 25.04., 19 Uhr: Arne Semsrott, Chefredakteur der Plattform „Frag den Staat“

Fr, 26.04, 15 Uhr: Juliana Talg und Klaas Müller vom Thüringen-Projekt vom „Verfassungsblog“

Fr, 26.04., 17 Uhr: Nora Markard, Verfassungs- und Menschenrechtlerin, Universität Münster und Gesellschaft für Freiheitsrechte

Fr, 26.04., 19 Uhr: N.N.

Ort: Stiftung Forum Recht, Universitätsstraße 20, 04109 Leipzig

Der Eintritt ist kostenfrei!