Gartenradio | Gartentherapie

Die Gartentherapie hat schon eine lange Geschichte. So wurde zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg Gartenarbeit bei der Pflege von verwundeten Kriegsveteranen eingesetzt, um bei der Heilung ihrer physischen und psychischen Verletzungen zu unterstützen. In Europa setzte sich die Gartentherapie zunächst in England und in den Niederlanden durch. Aber auch hierzulande kommt Gartentherapie mittlerweile in Pflegeheimen und Alteneinrichtungen, in Krankenhäusern und sogar im Strafvollzug zum Einsatz. Gartentherapie hilft bei der Resozialisierung von Straftätern, bei der Mobilisierung von Schlaganfallpatientinnen oder bei der Bewältigung von Burn-out und Depressionen.

Eine Pionierin der Gartentherapie in Deutschland

Die Gartentherapeutin und Gartenbauingenieurin Ulrike Kreuer hat sich auf Gärten für Menschen mit Demenz spezialisiert. Als sie vor 20 Jahren therapiegeeignete Bauerngärten in Deutschland anlegen wollte, hielten sich die Alteneinrichtungen allerdings erstmal zurück. Aber dann sammelte eine regionale Zeitung, die Kölnische Rundschau, in einer Spendenaktion Geld für zwei Pilotprojekte in der Altenhilfe. Eines dieser Projekte war ein „Demenz-Garten“ von Ulrike Kreuer. Ihr Ansatz nahm Fahrt auf und im Jahr 2005 wurde ihr Engagement schließlich vom Familienministerium in NRW mit einem Preis für innovative Dienstleistung ausgezeichnet.

Gartentherapie nimmt Fahrt auf

Mittlerweile hat Ulrike Kreuer schon eine ganze Reihe von Demenz-Gärten gebaut und arbeitet gartentherapeutisch mit an Demenz Erkrankten. Ihre praktischen Erfahrungen gibt sie in ihren Büchern „Gartengestaltung für Menschen mit Demenz“ und „Das Gartenjahr für Menschen mit Demenz“ weiter, und sie bildet Gartentherapeuten und -therapeutinnen unter anderem in der Bildungsstätte Gartenbau im hessischen Grünberg aus.

Für diese Gartenradio-Folge ist Heike Sicconi mit Ulrike Kreuer in ihrem eigenen Garten in Nettersheim, in der Eifel unterwegs. Es geht darum, wie Gartentherapie funktioniert, welche Geschichten Ulrike Kreuer mit Patienten erlebt hat, welche therapiebegabten Pflanzen es gibt, und es geht auch darum, wie uns der Garten auch im ganz normalen Alltag dabei hilft, einfach mal halblang zu machen.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt ihr das „Gartenradio“ regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der „Gartenradio“-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.