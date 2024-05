Gartenradio | Saatgut aus der Bibliothek

Saatgut zum Tauschen und Ausleihen

In dieser „Gartenradio“-Folge geht es um ein nachhaltiges Projekt an einem auf den ersten Blick überraschenden Ort: In Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird neben Büchern immer häufiger auch Saatgut zum Tauschen oder Ausleihen angeboten. Dabei gehen die Bibliotheken unterschiedliche Wege. In manchen braucht man auch für die Ausleihe von Saatgut einen Bibliotheksausweis, andere verzichten auf die Registrierung. Und dann gibt es Bibliotheken wie z. B. in Berlin Tiergarten, die sogar Gartenwerkzeug verleihen.

Heike Sicconi ist in dieser Episode in der Zentralbibliothek Düsseldorf unterwegs. Seit drei Jahren kann dort Saatgut getauscht werden. Das Konzept hat die Künstlerin Anne Mommertz entwickelt. Für sie gehört die Rettung von alten Gemüse- und Kräutersorten genauso zur Kultur wie die Malerei. Anne Mommertz vermehrt in ihrem Garten alte Gemüsesorten und stellt das Saatgut in der Bibliothek zur Verfügung. Sie hat auch das Saatgut-Regal für die Düsseldorfer Zentralbibliothek entworfen.

Wie das Ausleihen funktioniert, was Saatgutkonzerne mit dem Angebot zu tun haben, was man machen kann, wenn mal kein Saatgut im Regal ist, und warum die selbstgezüchtete Balkontomate von Anne Mommertz „Mutter Ey“ heißt — das erzählt sie in dieser Folge.

