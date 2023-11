Gartenradio | Dieter Gaißmayer

Die Leitung der Gärtnerei hat Dieter Gaißmayer schon abgegeben, aber immer noch ist er — allein schon räumlich — ganz nah dran. Denn gleich neben der Gärtnerei lenkt er die Geschicke des Museums der Gartenkultur, in dem es seit zehn Jahren um Pflanzenschätze, Gärtnerwissen und neue Gartentrends geht.

Ein Kommunikator mit grüner DNA

Abgesehen von seinem Fachwissen ist Dieter Gaißmayer für seine Fähigkeit berühmt, Menschen zusammenzubringen und für die grüne Sache zu begeistern. Und wer das Vergnügen hat, ihn zu treffen, merkt schnell, dass er lieber „Wir“ als „Ich“ sagt, denn genau wie in gut funktionierenden Pflanzengesellschaften erreichen auch Menschen zusammen mehr als Einzelne für sich.

Was das kleine Mäuseschwänzchen mit den Anfängen der Gärtnerei zu tun hat, wie er vom Drogist zum Gärtner wurde und wie er die Kreislaufwirtschaft beim Schopf packt — all das erzählt Dieter Gaißmayer Heike Sicconi in dieser Folge.

