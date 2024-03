Leipziger Buchmesse | Leonie Schöler über die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte

Leonie Schöler erzählt die Geschichten „Beklauter Frauen“

Leonie Schöler ist Journalistin, Moderatorin, Historikerin und Autorin . Auf TikTok und Instagram vermittelt sie Geschichtswissen, unter anderem in einem Format namens „Beklaute Frauen“, das die Geschichte von Pionierinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen thematisiert, die in den Schatten von Männern gestellt wurden. Im Sommer 2021 erschien Leonie Schölers Dokumentation über das System Tönnies für ZDFinfo. Schöler moderiert in ihrer Rolle als Historikerin das ZDFinfo-Format „Heureka“ auf YouTube. Sie lebt in Berlin. „Beklaute Frauen“ ist ihr erstes Sachbuch.