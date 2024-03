Leipziger Buchmesse | Sina Haghiri über die Macht von Nachsicht und Empathie

Sina Haghiri: Psychotherapeut und Autor

Sina Haghiri, Jahrgang 1987, arbeitet als Psychotherapeut ambulant und in einer Klinik mit Patient*innen in Einzel-, Paar- und Gruppentherapie. Mit der Journalistin Verena Fiebiger moderierte er den Podcast „Die Lösung“ – mit über 150.000 Spotify Abonnent*innen einer der erfolgreichsten deutschen Psychologie-Podcasts. Im ZDF lief im Herbst 2022 die zweite Staffel der Serie „Fett und Fett“, an der er wieder beteiligt war, für die erste Staffel wurde er als Drehbuchautor für den Grimme-Preis nominiert. Sina Haghiri ist Dozent bei der School of Life und Autor mehrerer Fachbücher. Zuletzt ist im März 2024 das Buch „Mit Nachsicht“ erschienen.

Es gibt bei jedem von uns die Tendenz, dass wir im moralischen Urteil mit uns selbst sehr viel milder sind als mit anderen. In der Realität ist es nicht so ist, dass 99 Prozent der Leute, die wir bei Fehlverhalten beobachten, böse Menschen sind, sondern dass es oft strukturelle Erklärungen dafür geben kann. Sina Haghiri, Psychotherapeut und Autor von „Mit Nachsicht“

Mit mehr Nachsicht die Welt verbessern



Für uns alle ist die Versuchung groß, Misstrauen gegenüber anderen zu entwickeln und die Welt als kalten Ort zu sehen. Das gilt leider besonders, wenn wir ohnehin psychisch angeschlagen sind oder in einer Krise stecken und uns eigentlich nach Nähe und Vertrauen sehnen – doch das hat Folgen. Menschen übernehmen Vorurteile, sehen sie durch Einzelfälle bestätigt und übertragen sie auf ganze Gruppen. Auf gesellschaftlicher Ebene werden die Gräben dadurch immer tiefer, auf individueller Ebene lösen wir gerade durch diese Erwartung oft erst irritierte Reaktionen beim Gegenüber aus.

Der Psychotherapeut und Podcaster Sina Haghiri beobachtet zunehmend die Konsequenzen des sinkenden Vertrauens in andere: Mentale Gesundheit und Beziehungen leiden darunter, viele Menschen klagen über Depressionen und Einsamkeit. Unsere negative Sicht von anderen beruht in Wahrheit jedoch häufig auf menschlichen Fehlern oder zu negativen Darstellungen in Medien und sogar Wissenschaft, und dagegen können wir etwas tun: Wir können uns unserer falschen Annahmen bewusst werden und eine Haltung der Empathie kultivieren. Dafür braucht es vor allem eins: Nachsicht. Sie kann uns nicht nur helfen, andere besser zu verstehen, sondern auch mitfühlender mit uns selbst zu sein – und das Gute in der Welt zu erkennen, statt vom Schlechten auszugehen. — KÖSEL

Über sein Buch „Mit Nachsicht. Wie Empathie uns selbst und vielleicht sogar die Welt verändern kann“ spricht detektor.fm-Moderatorin Karolin Breitschädel mit Sina Haghiri.