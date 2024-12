Kinderstube der Weihnachtsbäume

Die Samen für unsere Weihnachtsbäume stammen ursprünglich aus Georgien. Jedes Jahr im Herbst klettern dort Samenpflücker in die oberen Äste alter Bäume, um die Zapfen mit dem Saatgut für unsere Weihnachtsbäume zu gewinnen. Die Samen werden dann nach Deutschland gebracht und hier in Baumschulen ein bis zwei Jahre lang gezogen. Danach wachsen die Bäumchen auf Weihnachtsbaumplantagen weiter — es dauert neun bis zehn Jahre, bis ein Baum für den Lichterglanz in der Stube taugt.

Konventionell oder Bio?

Plantage ist nicht gleich Plantage. Konventionelle Bäume werden mit Pestiziden und Kunstdüngern bearbeitet. Fachleuten zufolge kann das negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Böden haben. Bio-Produzenten greifen stattdessen auf alternative Schädlingsbekämpfungsmethoden zurück und setzen auf natürliche Dünger. Zur Pflege der Plantagen und gegen Unkräuter kommen etwa spezielle Mähmaschinen und Schafe zum Einsatz.

Allerdings muss man festhalten: Jährlich wird nur ein Prozent der Weihnachtsbäume nach Bio-Vorgaben produziert. Die Nachfrage steigt jedoch. 2012 gab es noch unter 100 Verkaufsstellen für Bio-Weihnachtsbäume, 2019 waren es schon 700. Das Umweltbundesamt empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Weihnachtsbaum aus ökologischem Anbau zu kaufen, möglichst von einem Produzenten aus der Region. Auch der Transport des Baumes und schließlich die Entsorgung wirken sich auf die Klima-Bilanz eines Weihnachtsbaumes aus.

Seit zwei, drei Jahren hat in der Bevölkerung ein Umdenken stattgefunden und jetzt kaufen sie Bio-Bäume. Günther Marx, Bio-Weihnachtsbaum-Produzent

Alternativen: Christbaum Marke Eigenbau



Eine Altervative zum klassischen Christbaum ist ein Weihnachtsbaum im Topf. Der kann bei richtiger Pflege mehrere Jahre lang immer wieder verwendet oder nach den Feiertagen in den Garten gepflanzt werden. Eine andere Option ist der Weihnachtsbaum zum Zusammenstecken. Dafür braucht es nach der Anschaffung nur jährlich frisches Tannengrün und keinen ganzen Baum.

Meine Vision wäre, dass sich vielleicht einfach mehr klassische Weihnachtsbaumerzeuger uns anschließen und zumindest einen Teil ihrer Flächen umstellen und anfangen, Schnittgrün zu erzeugen. Nico Stisser, Erfinder des Keinachtsbaum

Über die Klimabilanz von Weihnachtsbäumen sprechen detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und detektor.fm-Redakteurin Lucia Junker in dieser Folge von „Mission Energiewende“. Zu Wort kommen Bio-Christbaum-Produzent Günther Marx und der Erfinder des Keinachtsbaums Nico Stisser.