Mission Energiewende | Nachhaltige Ernährung

Von der Weide auf den Teller

Aktuell ernähren sich fast acht Millionen Deutsche vegetarisch, rund anderthalb Million davon vegan. Diese Zahlen nehmen seit Jahren zu. Die Gründe für eine vegetarische oder vegane Ernährung sind vielfältig. Einer davon ist der Klimaschutz. Studien zufolge ist die Lebensmittelproduktion für ein Viertel der weltweiten Treibhausgase verantwortlich.

Je nach Fleischsorte wird das Klima unterschiedlich stark belastet. Ein Kilo Rindfleisch verbraucht zum Beispiel bis zu 30,5 kg Treibhausgase, bei einem Kilo Schweinefleisch sind es hingegen nur etwa 4 kg. Im Gegensatz dazu liegt der Ausstoß von einem Kilo Fleischersatz auf Sojabasis bei weniger als 3 kg. Und auch bei Getränken schneiden die Alternativen besser ab: Ein Liter Vollmilch verursacht rund 1,6 kg CO₂, ein Soja- oder Haferdrink hingegen nur ca. 0,7 kg CO₂.

Nachhaltige Ernährung

Das Konzept der nachhaltigen Ernährung stammt von dem Ernährungswissenschaftler Karl von Koerber. Nachhaltige Ernährung kann dabei helfen, Menschen, Tiere und das Klima zu schützen: Demnach sollen sich Menschen sozial-, umwelt-, gesundheits- und wirtschaftsverträglich ernähren. So wird zum Beispiel darauf geschaut, wie regional oder fair gehandelt die Lebensmittel sind.

Es kommt vor allem darauf an, dass wir tierische Lebensmittel reduzieren, dass wir pflanzliche Lebensmittel bevorzugen, dass wir auf ökologische Lebensmittel achten und auch Verpackungen reduzieren. Anita Menzel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Nachhaltige Ernährung der FH Münster Foto: privat

Ohne Fleisch in der Jugendherberge

Seit Frühjahr 2022 bietet die Jugendherberge Büdingen in Hessen ausschließlich vegetarische Verpflegung an. Nach einem „Veggie-Day“ vor rund zehn Jahren hat die Jugendherberge Schritt für Schritt den Fleischanteil reduziert — bis sie schließlich rein vegetarisch geworden ist. Das Feedback sei bisher sehr positiv, so Knut Stolle vom Landesverband Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks.

Bei Elternabenden führt das durchaus mal zu Diskussionen, aber die verstehen dann auch, dass es um zwei Nächte geht. Und von den Kindern bekommen wir wirklich positive Rückmeldungen. Da geben wir auch Rezepte mit. Knut Stolle, Pressesprecher des Landesverbands Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks Foto: privat

Wie sich die fleischlose Ernährung auf das Klima auswirken kann, klärt detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit ihrer Kollegin Alina Metz. Sie hat mit Anita Menzel darüber gesprochen, was nachhaltige Ernährung ist und warum die Biodiversität dabei mitgedacht werden muss. Menzel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für nachhaltige Ernährung der FH Münster und fokussiert sich auf nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung. Außerdem erzählt Knut Stolle, Pressesprecher des Landesverbands Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks, wie die Jugendherberge Büdingen vegetarisch geworden ist.