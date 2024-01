Mission Energiewende | Neues und altes Klimajahr

Extremwetter: Klimajahr 2023 mit traurigen Rekorden

Das Klimajahr 2023 war ereignisreich. Es war das heißeste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, es fing an mit großen Dürren in Europa und endete mit Überschwemmungen in Deutschland. Neben der Luft erhitzte sich auch das Meer im vergangenen Jahr und wies eine teilweise minimale Eisbedeckung an den Polen auf. Außerdem wurde noch nie so viel CO2 aus fossilen Energieträgern freigesetzt, wie 2023. Dazu kamen gewaltige Waldbrände in Kanada — das Feuer hat riesige Waldflächen vernichtet, ein Gebiet, das halb so groß wie Deutschland ist.

Es gab auch gute Nachrichten

Trotzdem gab es 2023 auch positive Nachrichten: Angefangen damit, dass Anfang des Jahres die letzten drei aktiven deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Zur Atomkraft allgemein haben wir eine Sonderreihe veröffentlich. Darin sprechen wir zum Beispiel über 50 Jahre Protestgeschichte und darüber, wie die Zukunft ohne Atomkraft aussehen kann.

Am 5. April 2023 sind die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Und wir sind noch hier und können sogar ohne AKW-Strom diesen Podcast aufnehmen. Julia Seegers, Redakteurin für „Mission Energiewende“

Eine andere gute Nachricht aus dem Klimajahr 2023 kam aus der Wissenschaft. Im Frühjahr ist der Synthesebericht des Weltklimarats IPCC erschienen. Darin aufgelistet sind die Möglichkeiten, die wir haben, um die Klimakrise abzuwenden. Die Hoffnung ist also noch nicht verloren. Außerdem haben die Vereinten Nationen neue Leitlinien zum Kinderschutz beschlossen. Dadurch bekommen Kinder und Jugendliche neuerdings die Möglichkeit, ihr Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt durchzusetzen.

Einige Jugendliche aus Portugal haben ihr Schicksal 2023 selbst in die Hand genommen und 32 Staaten auf mehr Klimaschutz verklagt. Der Prozess wird vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geführt. Ina Lebedjew, Redaktionsleiterin bei detektor.fm und Moderatorin für „Mission ENergiewende“

Mission Energiewende – Highlights 2023

Das vergangene Jahr hat auch unseren Podcast zu Themen gebracht, die bisher wenig beachtet worden sind. Zum Beispiel das Problem der Grünen Gentrifizierung — der Begriff bezeichnet den Umstand, dass ärmere Menschen aus besonders lebenswerten, grünen Stadtteilen verdrängt werden. Wer sich generell für den Wandel in Städten und den Immobilienmarkt in Deutschland interessiert, dem oder der sei der erste detektor.fm Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ ans Herz gelegt. Hier bei Mission Energiewende ging es außerdem um Wassermangel in Deutschland, die Frage, wie man das Meer schützen kann und um aufbauende Worte und Ideen in Sachen Klimaschutz.

In dieser Folge blicken detektor.fm Redakteurin Julia Seegers und unsere Redaktionsleiterin und Moderatorin Ina Lebedjew gemeinsam auf das Jahr 2023 zurück und geben einen Ausblick auf die ersten Themen Anfang 2024.