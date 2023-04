Teuer Wohnen | Grimme Online Award 2023

Grimme Online Award 2023

Der Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ ist für den Grimme Online Award 2023 in der Kategorie Information nominiert. Die gemeinsame Kooperation vom Podcast-Radio detektor.fm und radioeins vom rbb hat es in die Auswahl der Nominierungskommission geschafft. Es gab rund 800 Einreichungen, 28 Netzangebote wurden für den Grimme Online Award nominiert. Nach den unglaublich vielen Reaktionen von Hörerinnen und Hörern seit der Veröffentlichung und hunderttausenden Abrufen ist die Nominierung für das Team von „Teurer Wohnen“ eine besondere Auszeichnung.

Preisverleihung am 15. Juni – jetzt abstimmen

Wer gewinnt, wird am 15. Juni 2023 in der Kölner Flora bekanntgeben. Es wird bis zu acht Preisträgerinnen und Preisträger in vier Kategorien geben. Das Netz-Publikum kann unter www.grimme-online-award.de/voting ab sofort für den Publikumspreis abstimmen.

Teurer Wohnen

Die Podcast-Serie „Teurer Wohnen“ erzählt in sieben Teilen eine investigative Recherche aus Berlin, die als Beispiel für den globalisierten Immobilienmarkt steht. Ausgehend von einem Neubauprojekt in Berlin-Charlottenburg wird gezeigt, wie ein international aufgestelltes Immobilienunternehmen agiert, die Politik bezahlbaren Wohnraum nicht schützen kann und wie sich dadurch die Städte verändern. Statt acht Euro Kaltmiete kostet der Quadratmeter an dieser Ecke bald 22.600 Euro.

Reporterin und Host Charlotte Thielmann macht sich auf die Suche nach Antworten, erfährt von einem Bezirksstadtrat, warum das Gesetz eher Steine als Mieterinnen und Mieter schützt. Warum Feng-Shui Berliner Luxusimmobilien besonders attraktiv macht. Und gemeinsam mit Reporterin Rabea Schloz werten sie tausende Dokumente aus und folgen der Spur des Geldes bis nach Zypern.

Was für eine Ehre! Unser Podcast #TeurerWohnen ist für den #GrimmeOnlineAward nominiert.:partygesicht: Das freut uns wahnsinnig!

„Teurer Wohnen“ – ist ein Podcast über den Immobilienmarkt und wie bezahlbarer Wohnraum für teure Eigentumswohnungen verschwindet. #GOA23 https://t.co/JLWJfpHRmP — detektor.fm (@detektorfm) April 28, 2023

Die Originalmusik des Podcasts „Teurer Wohnen“ hat Volker Bertelmann alias Hauschka komponiert. Er ist am 12. März für die Filmmusik zu „Im Westen nichts Neues“ mit einem Oscar ausgezeichnet worden. In „Tracks & Traces“ erklärt Hauschka, wie der Soundtrack von „Teurer Wohnen“ und der dramatische Score zu „Im Westen nichts Neues“ entstanden sind.

Alle Folgen zum Nachhören auch hier: detektor.fm/teurer-wohnen