Teurer Wohnen | Grimme Online Award

Grimme Online Award für “Teurer Wohnen”

Der Storytelling-Podcast “Teurer Wohnen” ist mit dem Grimme Online Award 2023 in der Kategorie „Information“ ausgezeichnet worden. Die gemeinsame Kooperation vom Podcast-Radio detektor.fm und radioeins vom rbb gehört damit zu den bemerkenswertesten Podcast-Produktionen des Jahres. Die unabhängige Jury des Grimme Instituts lobt die einzigartige Kooperation von radioeins (rbb) und dem Podcast-Radio detektor.fm:

„Teurer Wohnen“ liefert ein spannendes Stück vordergründig lokalen Wirtschaftsjournalismus zu einem Thema, das tatsächlich ein überregionales, gesamtgesellschaftliches und hochpolitisches ist. Für den Podcast wurde eine herausragende Rechercheleistung erbracht, die Antworten auf eine der relevanten sozialen Fragen der Gegenwart sucht.

Laudatorin Aline Abboud überreicht den Grimme Online Award 2023 an „Teurer Wohnen“ mit den Worten:

Ich dachte wirklich, ich weiß schon alles über unbezahlbaren Wohnraum, aber es geht noch schlimmer.

Das siebenteilige Storytelling-Format ist der aufwändigste Podcast, den das Podcast-Radio detektor.fm jemals gestartet hat. Erstmals hat für diesen Podcast ein öffentlich-rechtlicher Radio-Sender mit einem privaten Radio-Sender zusammengearbeitet. Nach den unglaublich vielen Reaktionen von Hörerinnen und Hörern seit der Veröffentlichung und hunderttausenden Abrufen ist der Preis für das Team von „Teurer Wohnen“ eine ganz besondere Auszeichnung.

Teurer Wohnen

Die Podcast-Serie „Teurer Wohnen“ erzählt in sieben Teilen eine investigative Recherche aus Berlin, die als Beispiel für den globalisierten Immobilienmarkt steht. Ausgehend von einem Neubauprojekt in Berlin-Charlottenburg wird gezeigt, wie ein international aufgestelltes Immobilienunternehmen agiert, die Politik bezahlbaren Wohnraum nicht schützen kann und wie sich dadurch die Städte verändern. Am Ende geht es auch um Wege aus der aktuellen Wohnungskrise.

Alle Folgen zum Nachhören auch hier: detektor.fm/teurer-wohnen