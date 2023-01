Teurer Wohnen | Episode 1

Der Neubau

Heiko soll raus aus der Wohnung, in der er seit einigen Jahren mit seinem Ehemann wohnt. Er und alle, die in den zwei Häusern an der Ecke Wieland/Pestalozzistraße wohnen. Der Projektentwickler Diamona & Harnisch will hier bauen, er hat sich gegen eine Sanierung entschieden und den Abriss bestellt. Bezahlbarer Wohnraum wird abgerissen. Zwei Häuser aus den 1950er Jahren müssen weichen, das Unternehmen will auf dem Grundstück einen Neubau mit teuren Eigentumswohnungen bauen. Bis zu 22.600 Euro den Quadratmeter sollen die dann kosten.

Einer, der an dem Neubau-Projekt beteiligt ist, ist der Architekt Dominik Krohm. Er freut sich über die tolle Lage für das Objekt, das er entwerfen darf: mitten in Charlottenburg, nur ein paar Minuten vom berühmten Savignyplatz entfernt. Wie viel bleibt von diesem Kiez noch übrig, wenn überall Neubauten entstehen? Wenn die alten Bewohnerinnen und Bewohner wegziehen müssen, weil sie sich die neuen Wohnungen nicht leisten können und bezahlbarer Wohnraum verschwindet?

Bezahlbarer Wohnraum?

Dieter und Stevie wohnen noch in Charlottenburg. Regelmäßig treffen sie sich an der Diamona & Harnisch-Baustelle, um ihr Feierabendbier zu trinken. Sie sind sich sicher: Ihr Charlottenburger Kiez wird gerade umgekrempelt: für die mit dicken Einkommen. Doch wie kann es sein, dass die Pläne umgesetzt werden dürfen — wo in der Stadt bezahlbarer Wohnraum fehlt?

Wie groß die Wohnungsnot ist, das hat die neu veröffentliche Pestel-Studie gezeigt: In Deutschland fehlen demnach 700 000 Wohnungen.

In der ersten Folge zieht Charlotte Thielmann durch den Charlottenburger Kiez. Sie trifft die Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, damit der Projektentwickler bauen kann — und sie will wissen, was das aus dem Kiez macht.

