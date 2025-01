Bahn vs. Bund

Zurück in Zwingenberg an der Bergstraße in Südhessen. 2003 brennt hier an der Main-Neckar-Bahn das Stellwerk. Die Weichen zum Überholgleis können erstmal nicht gestellt werden, nach dem Brand kann man das Überholgleis also nicht benutzen. Ein Jahr später stellt die DB Netz AG beim Eisenbahnbundesamt einen Antrag. Die Bahn will das Überholgleis gar nicht mehr benutzen, sie will es stilllegen: §11 AEG. Das Eisenbahnbundesamt hat aber etwas dagegen. Als zuständige Aufsichtsbehörde fordert sie, dass die DB Netz AG das Gleis wieder in Betrieb nimmt. Und jetzt wird gestritten. Die Bahn zieht vor Gericht: Bahn gegen Bund.

Hartmut Mehdorn und der geplante Börsengang

Vier Jahre lang streiten sie sich um das Überholgleis in Zwingenberg. Warum kämpft die Bahn also so vehement dagegen, das Gleis wieder aufzubauen? Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, worauf sich die Bahn unter Bahnchef Hartmut Mehdorn vorbereitet, nämlich den Börsengang? Und was ist den 2000er Jahren mit dem Netz passiert? Host Charlotte Thielmann und Reporterin Joana Voss schauen in die Gerichtsakten: vier Bände voller Briefe, Anträge, Bescheide und Protokolle zwischen DB Netz AG und Eisenbahnbundesamt. Und erkennen: In diesem Streit geht es tatsächlich um mehr als ein Überholgleis. Es geht auch um ein Problem, das es schon seit der Gründung der Deutschen Bahn AG gibt. Der Bund muss als Eigentümer gewährleisten, dass es beim Schienennetz um das Wohl der Allgemeinheit geht. Die Bahn ist aber ein Privatunternehmen, gewinnorientiert mit wirtschaftlichen Zwängen.

Charlotte und Joana treffen in dieser Folge einen Bundestagsabgeordneten, der für das Überholgleis gekämpft hat, einen Lokführer, der auf der Main-Neckar-Bahn unterwegs ist und weiß, welche Bedeutung das Überholgleis in Zwingenberg hat. Und sie bekommen Antwort von Hartmut Mehdorn, er will aber nicht sprechen. Also treffen sie einen Mann, der auch zu Mehdorns Zeit schon mit in der Chefetage saß: den heutigen Bahnchef Richard Lutz.

