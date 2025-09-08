Im Mittelpunkt von „Task“ steht der FBI-Agent und Familienvater Tom Brandis, gespielt von Mark Ruffalo, der in den Vororten von Philadelphia lebt. Nach einem Schicksalsschlag, bei dem seine Frau starb, ist sein Leben von Depressionen und Alkohol gezeichnet. Doch plötzlich bekommt er eine dringende Aufgabe: Er solle eine Task-Force leiten mit dem Ziel, eine Serie brutaler Hausüberfälle aufzuklären.

Gerechtigkeit und Gewissen

Die Spuren führen recht schnell zu Robbie Prendergrast, einem scheinbar normalen Familienvater und Müllmann, der aus finanzieller Not heraus mit einer Gruppe Freunde in die Häuser lokaler Drogendealer einbricht — nicht aus Gier, sondern aus einem moralisch verdrehten Gerechtigkeitssinn. Die Serie ist übrigens nicht nur was für Leute, die klassische Ermittlungsarbeit und Action lieben, denn sie zeigt auch persönliche Dramen, Familiengeschichten und stellt die Frage: Sind alle, die Böses tun, auch unbedingt böse? Oder haben wir nicht alle unsere Schattenseiten und innerlichen Konflikte?

Wenn ihr euch selbst eine Meinung bilden wollt, könnt ihr “Task” ab sofort bei WOW streamen.

