The Ministry of Ungentlemanly Warfare

In der Actionkomödie „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ trommelt Henry Cavill eine Truppe Agenten zusammen, um Hiltlers U-Bootflotte zu zerstören. An Cavills Seite sind Alan Ritchson und Musikerin und Schauspielerin Eiza González zu sehen. Die Mischung aus „Oceans 11“ und „Inglourious Basterds“ gibt es für euch ab heute bei Prime Video.

Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator

Lange Zeit galt Dino Maglio als einer der zuverlässigsten Couchsurfing-Hosts in Padua, Italien. Doch hatte er über mehrere Jahre 15 Frauen unter Drogen gesetzt und mindestens fünf von ihnen sexuell misshandelt. In der Doku „Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator“ geht es darum, wie die Opfer es geschafft haben, gemeinsam gegen Dino Maglio vorzugehen. „Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator“ ist bei WOW verfügbar.

Der Boandlkramer und die ewige Liebe

Seit Jahrhunderten geht der Boandlkramer — besser bekannt als der Tod — seiner Arbeit nach und befördert die Menschen ins Jenseits. Doch was passiert, wenn sich der Tod plötzlich unsterblich verliebt? Im Film „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“ gerät die göttliche Ordnung ganz schön durcheinander. Die Komödie, in der unter anderem Hannah Herzsprung, Hape Kerkeling als und Michael „Bully“ Herbig mitspielen, läuft ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.