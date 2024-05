Was läuft heute? | Millennial Punk – Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung, Wochenendrebellen, The 11th Hour — 5 vor 12

Millennial Punk — Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung

Die Dokumentation „Millennial Punk — Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung“ wirft einen Blick auf die Entwicklung des Punk. Gestartet hat der Punk als Subkultur doch mittlerweile ist Punk Teil der Popkultur geworden. Zusammen mit Bands wie den Broilers und den Toten Hosen wird ein nostalgischer Blick auf 25 Jahre Punkrock geworfen. Es wird aber auch ein kritisch über die Punk-Kultur geredet. „Millennial Punk — Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

Wochenendrebellen

Im Film „Wochenendrebellen“ hat der zehnjährige Jason Autismus und deswegen Probleme Anschluss zu finden. Seine Klassenkameraden sind alle Fußballfans doch Jason kann nicht so viel mit Fußball anfangen. Er will aber auch einen Lieblingsverein haben und macht deshalb einen Deal mit seinem Vater Mirco. Sie gucken zusammen Heimspiele von allen 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga. Danach entscheidet sich Jason für einen Verein. Im Gegenzug muss er sich alle Mühe geben nicht von der Schule zu fliegen. „Wochenendrebellen“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

The 11th Hour — 5 vor 12

Schon 2007 wussten wir, welche Folgen der Klimawandel haben wird. Das wird deutlich wenn man „The 11th Hour — 5 vor 12“ guckt. In der Dokumentation, die von Leonardo DiCaprio präsentiert wird, ist die Rede von neuen Temperaturrekorden und Klimaflüchtlingen. Wenn ihr also wissen wollt, wie man 2007 auf die Klimakrise geblickt hat, könnt ihr die immer noch aktuelle Doku „The 11th Hour — 5 vor 12“ jetzt auf Prime Video gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.