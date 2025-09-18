Play
Bild: Elio | Disney+ Pixar

Was läufte heute? | Elio

„Aliens! Kommt und holt mich!“

In dem Animationsfilm, den wir Euch heute vorstellen, geht es um einen kleinen Jungen und seinen größten Traum — um echte Abenteuer und eine besondere Freundschaft, die allen Widerständen trotzt.

Wenn aus einem Traum ein Abenteuer wird

Der elfjährige Elio lebt bei seiner Tante, nachdem er seine Eltern verloren hat. Er liebt alles rund um den Weltraum, fühlt sich in seinem Leben auf der Erde aber ganz schön isoliert. Eines Abends wird sein größter Traum wahr — über ein Notfunksignal wird Elio ins All gebeamt und landet im „Kommuniversum“, einer Art Alien-Versammlung. Die Aliens halten Elio für einen Botschafter der Erde und plötzlich soll er eine intergalaktische Krise lösen.

Ein Freund im Weltall

Zum Glück trifft er Glordon — einen jungen Außerirdischen mit vielen Beinen, noch mehr Zähnen und einem großen Herz. Gemeinsam stolpern die beiden von einem verrückten Abenteuer ins nächste, retten nebenbei das Kommuniversum und am Ende auch ein bisschen sich selbst. Der Animationsfilm „Elio“ stammt von den Machern von „Alles steht Kopf 2“ von Disney Pixar, in der deutschen Synchronfassung sind unter anderem der Schauspieler Matthias Schweighöfer und die deutsche Influencerin Manju zu hören. „Elio“ findet ihr ab heute im Angebot von Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

