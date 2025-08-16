Chris Hemsworth und Thor verschmelzen

Viele kennen Chris Hemsworth ja als Thor aus den Avengers-Filmen. Die Rolle scheint wie maßgeschneidert zu sein, denn auch privat stellt er sich wieder epischen Herausforderungen, um seinen Körper und Geist auf ein neues Level zu heben und gesund und fit zu bleiben. Er will aber auch erforschen, wie wir länger und besser leben können.

Einklang von Körper und Seele

Man sagt ja immer so schön: „Alles beginnt im Kopf“. Doch ist das wirklich so? Wie sehr hängen Körper und Geist zusammen? Kann man mit mentaler Stärke alles schaffen? Das versucht Chris Hemsworth in dieser Reihe herauszufinden. Er lernt das Schlagzeugspielen für einen Überraschungsauftritt in einem Stadion, erklettert eine gefrorene 200-Meter-Wand, um die Vorteile des Verlassens unserer Komfortzone zu erforschen, und stellt sich dem brutalen Schmerztraining der Special Forces in Südkorea.

Freut euch auf großartige Bilder, eine Reise um die Welt und jede Menge Input zum Thema Gesundheit und Stärke. „Ohne Limits mit Chris Hemsworth — Für ein besseres Leben“ könnt ihr ab sofort bei Disney+ streamen.

