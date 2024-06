My Lady Jane

Was wäre wenn Lady Jane Grey nicht nach neun Tagen auf dem Thron gestorben wäre? Genau diese Frage stellt sich die Serie „My Lady Jane“. Lady Jane Grey wurde am 10. Juli 1553 zur Königin von England gekrönt und wurde nur neun Tage später hingerichtet. In dieser Serie wurden die Geschichtsbücher allerdings umgeschrieben und Jane schafft es dem Tod zu entkommen. Die erste Staffel der historischen Dramedy-Serie „My Lady Jane“ könnt ihr jetzt bei Prime Video schauen.

Lucrecia: Ein Mörder in Madrid

Lucrecia Pérez war eine dominikanische Immigratin, die 1992 in Madrid umgebracht wurde. Die True-Crime-Serie „Lucrecia: Ein Mörder in Madrid“ rollt den Fall noch einmal auf. Der Mord von Lucrecia Pérez hat damals für einen Aufschrei in Spanien gesorgt. Nachher stellte sich heraus, dass sie aus purem Ausländerhass von Rechtsextremen getötet wurde. „Lucrecia: Ein Mörder in Madrid“ gibt es jetzt bei Disney+.

Drawing Closer

In dem japanischen Film „Drawing Closer“ verlieben sich Haruna und Akito ineinander. Sie beide haben eine tödliche Krankheit. Akito weiß allerdings nur, dass Haruna nicht mehr lange zu Leben hat. Er selbst verschweigt ihr, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben wird. Ihr könnt „Drawing Closer“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.