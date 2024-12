Evil

In der Mini-Serie Evil geht es um Erik. Er ist 16 Jahre alt und lebt in Stockholm in den 1950er Jahren. Zuhause wird er von seinem Stiefvater misshandelt, auf der Straße gibt er die Schläge dann weiter. Eines Tages eskaliert die Gewalt gegen einen seiner Mitschüler und er fliegt von der Schule. Seine letzte Chance ist das Eliteinternat Stjernsberg, doch auch hier ist er vor Gewalt nicht sicher. Evil seht ihr jetzt in der arte-Mediathek.

The Fall Guy

Dieser Actionfilm unter der Regie von David Leitch basiert auf der gleichnamigen TV-Serie aus den 1980er Jahren. Die Geschichte folgt Stuntman und Schauspieler Cole (Ryan Gosling), der für Hollywood-Filme gefährliche Stunts übernimmt. Als er in einen Mordfall verwickelt wird, muss er gemeinsam mit einer ehemaligen Kollegin (Emily Blunt) den wahren Täter finden. Der Film kombiniert Action, Spannung und Humor und bietet eine Mischung aus Stunts, Intrigen und einer spannungsgeladenen Jagd nach der Wahrheit. „The Fall Guy“ seht ihr jetzt bei WOW.

They See You

In dem Horror-Thriller geht es um Mina , die in ein abgelegenes Haus zieht, um einen Neuanfang zu wagen. Doch schon bald entdecken sie, dass sie von einer mysteriösen, übernatürlichen Präsenz beobachtet wird. Als sich seltsame Ereignisse häufen und die Gefahr wächst, muss sie herausfinden, wer oder was hinter den beunruhigenden Vorfällen steckt. „They See You“ könnt ihr bei WOW sehen

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.