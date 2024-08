Nice Girls — Einsatz in Nizza

Léo hält sich selbst für die beste Polizistin der französischen Riviera. Als ihr Freund Ludo in Hamburg ermordet wird, macht sie sich sofort auf die Suche nach der Wahrheit. Doch ihre Chefin übergibt den Fall der deutschen Kollegin Mélanie. Plötzlich müssen die beiden zusammenarbeiten — und das läuft am Anfang eher holprig. Die Action-Komödie „Nice Girls — Einsatz in Nizza“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Saturday Night Fever

Tony Manero (John Travolta) lebt eigentlich nur für die Samstagabende in der Disco „2001 Odyssey“. Sein restliches Leben gefällt ihm immer weniger. Doch ein großer Tanzwettbewerb könnte der Ausweg sein. Mit Stephanie (Karen Lynn Gorney) hat er auch schon die perfekte Tanzpartnerin gefunden. „Saturday Night Fever“ könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

Karriere im KZ — Vom Bauernsohn zum NS-Verbrecher

Kurt Schreiber ist ein junger Bauernsohn aus der Nähe von Leipzig. Ohne Männer wie ihn hätte das KZ-System nie funktioniert. In einem Fotoalbum findet der Historiker Dr. Stefan Hördler zahlreiche Bilder von Männern, die in den Konzentrationslagern gearbeitet und dann auch Karriere gemacht haben. Ihr könnt „Karriere im KZ“ jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.