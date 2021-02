Zurück zum Thema | Einfamilienhäuser

Aus für das Einfamilienhaus

Im Bezirk Hamburg-Nord dürfen keine Einfamilienhäuser mehr gebaut werden. Das hat der Bezirk beschlossen. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hatte das Verbot durchgesetzt, weil sie zwei Probleme beim Bau von Einfamilienhäusern sieht: Die Häuser nehmen mitten in der Stadt viel Platz weg, obwohl in Hamburg – wie in vielen deutschen Großstädten – der Wohnraum knapp ist. Außerdem gilt das Einfamilienhaus als nicht energieeffizient, schon der Bau verbraucht viele Ressourcen. Denn etwa 200 Tonnen Sand und Kies sind in einem Einfamilienhaus verbaut. Und gerade Sand ist eine Ressource, die weltweit knapp wird.

Ich kann Einfamilienhäuser wunderbar zu 100 Prozent aus Holz bauen. Das ist regenerativer, fundamental ökologischer Bau. Manfred Jost, Präsident Verband Wohneigentum Foto: C. Lentner

Der Traum vom Eigenheim bleibt

Doch trotz Klimakrise und Wohnungsnotstand gilt: In Deutschland ist das Einfamilienhaus weiterhin beliebt. Wer ist sich leisten kann, baut weiterhin gerne sein eigenes Haus für die Familie. Laut dem Statistischen Bundesamt leben über ein Drittel aller Haushalte in Deutschland in einem Einfamilienhaus. Und sogar in Großstädten wie Berlin und Hamburg gibt es mehr Einfamilienhäuser als Häuser, in denen mehrere Parteien wohnen.



Ein Verbot einer Art von Bauweise ist ein politisches Signal, aber man muss das ganze auch gesamtheitlich anschauen. Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen Foto: DGNB

Ist es überhaupt noch zeitgemäß, Einfamilienhäuser zu bauen?

Das fragt detektor.fm-Moderatorin Tina Küchenmeister den Präsidenten des Verbands Wohneigentum, Manfred Jost. Außerdem erklärt Dr. Christina Lemaitre, wie nachhaltiges Bauen in der Zukunft aussehen kann. Sie ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.