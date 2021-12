Zurück zum Thema | Jahresrückblick

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es folgt ein Jahresrückblick auf den anderen. Pandemie, die Stürmung des Kapitols, Flutkatastrophe – der Rückblick schaut oftmals düster aus. Trotzdem hat sich in diesem Jahr auf politischer, gesellschaftlicher und technischer Ebene auch Gutes getan. Dieser Jahresrückblick fokussiert sich auf die positiven Nachrichten aus 2021.

Starke Demokratien

In Chile hat Gabriel Boric, ehemaliger Studentenführer aus dem Süden des Landes, sich gegen den Rechtspopulisten José António Kast durchgesetzt und ist ab März der neue Präsident des südamerikanischen Landes. Trotz eines sehr polarisierenden Wahlkampfs hat Kast Boric direkt zum Wahlsieg gratuliert. Auch in Deutschland kann man den Regierungsübergang durchaus positiv bewerten.



Umbrüche in Kultur und Technik

In der Popkultur hat es ebenfalls gute Neuigkeiten gegeben: Nach 13 Jahren wurde Jaime Spears die Vormundschaft über seine Tochter Britney entzogen. Die 40-jährige Sängerin kann somit wieder frei über ihr Vermögen, ihren Körper und ihr Privatleben entscheiden. Unter dem Aufruf „Free Britney“ sind dafür viele Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße gegangen.

Durch die Suche nach einer Impfung gegen den Corona-Virus, hat sich die sogenannte mRNA-Technik stark weiterentwickelt. Die Technologie kann nämlich nicht nur für das Herstellen eines Corona-Impfstoffes hilfreich sein – mit ihr könnte auch eine Immuntherapie gegen Krebs möglich sein. Da jetzt viele Zuschüsse in das Feld fließen, kann die Forschung an mRNA-basierten Krebstherapien in Zukunft auf Hochtouren laufen.

Für unsere treuen Leserinnen und Leser

Beethovens 10. Sinfonie wird auch die „Unvollendete“ genannt. Der Komponist hat sie vor seinem Ableben nie vollenden können. In diesem Jahr ist es aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelungen, mithilfe von künstlicher Intelligenz die Sinfonie zu vervollständigen. Wie dieses im wahrsten Sinne besonderes Zusammenspiel von klassischer Musik und moderner Technik funktioniert, hört ihr auch in einer Folge unseres brand eins-Podcasts. Dort spricht Christian Bollert mit Matthias Röder, der am Projekt mitgewirkt hat.

In dieser Folge spricht detektor.fm-Moderator Lars Feyen mit Kai Remen und Alina Eckelmann aus der „Zurück zum Thema“-Redaktion. Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen tragen sie ihre persönlichen Nachrichten-Highlights des Jahres zusammen.