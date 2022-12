Zurück zum Thema | Rauchen

Nie wieder rauchen in Neuseeland

2025 soll in Neuseeland niemand mehr rauchen. Das ist der Plan der dortigen Regierung, die schon seit 2012 auf dieses Ziel hinarbeitet. Schon jetzt rauchen in Neuseeland nur acht Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Vor zehn Jahren waren es noch doppelt so viele. Das liegt nicht zuletzt auch an den verhältnismäßig hohen Preisen von Zigaretten und Co und den auch sonst umfassenden Einschränkungen. Ein neues Gesetz soll jetzt dafür sorgen, dass es keinen Nachwuchs an Rauchern und Raucherinnen mehr gibt. Denn wer heute 13 Jahre oder jünger ist, wird in dem Inselstaat keine Tabakprodukte mehr kaufen können – auch nicht, wenn die Volljährigkeit erreicht wird. Es ist ein lebenslanges Rauchverbot.

Raucherinnen und Rauchern sind oft dankbar, wenn man es ihnen erleichtert aufzuhören. Das sieht man auch an den Nichtraucherschutzgesetzen. Dr. Katrin Schaller, Leiterin Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum Foto: DKFZ

Kann Deutschland rauchfrei werden?

Funktioniert das auch in Deutschland? Auch hier wird immer weniger geraucht. Ob das an den steigenden Preisen, den „Rauchen ist uncool“-Kampagnen oder den gesundheitlichen Folgen liegt, ist unklar. Die Anzahl der Zigaretten, die im Jahr geraucht werden, lag 2000 aber noch bei mehr als 139 000 Millionen. 2018 waren es dann „nur“ noch rund 74 400 Millionen im Jahr. Trotzdem sterben jährlich noch mehr als 120 000 Personen an den Folgen des Rauchens in Deutschland.

Ob ein Rauchverbot auch in Deutschland möglich wäre und wie eine rauchfreie Gesellschaft erreicht werden könnte, bespricht detektor.fm-Moderator Til Schäbitz mit Dr. Katrin Schaller. Sie leitet die Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum und hat das Papier „Strategie für ein tabakfreies Deutschland 2040″ mitherausgegeben.