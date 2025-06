Zurück zum Thema | Soziale Netzwerke

KI gefährdet Demokratie

83 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 18 Jahren nutzen Social Media, vor allem die big player: TikTok, X und Meta Plattformen. Private, marktinteressierte Unternehmen bestimmen also über unsere digitalen Diskussions- und Diskursräume.

Demokratie-gefährdende Inhalte sind dabei aus aufmerksamkeits-ökonomischen Gründen eher willkommen, als ein Dorn im Auge der Betreiber. In den USA hat Meta-Chef Mark Zuckerberg mittlerweile das externe Fakten-Checking abgeschafft. Dabei stellen KI-generierte Inhalte mittlerweile eine noch größere Herausforderung dar — etwa in der Bekämpfung von Desinformationskampagnen.

Die Grenzen des EU-Rechts

Erik Tuchtfeld ist Jurist und Plattformexperte und forscht am Max-Planck Institut für ausländisch-öffentliches Recht und Völkerrecht. Mit seiner interdisziplinären Forschungsgruppe humanet3, will er herausfinden, wie der Mensch in den Mittelpunkt des digitalen Wandels gestellt werden kann. Dafür nimmt er auch die EU-Regeln, z.B. den AI Act genau unter die Lupe.

Ich glaube, dass wir da die Grenzen des Rechts feststellen. Das Recht alleine wird es nicht schaffen, einen guten Online-Diskurs herzustellen. Was es stattdessen braucht, ist wirklich eine andere Struktur von digitalen öffentlichen Orten. Und die sollten vielfältig sein.