destilliert | November 2022: Judith Holofernes, Ute Mahler und Nina Hugendubel

Judith Holofernes bei Tracks & Traces

In dieser Woche ist bereits die neueste Episode von Tracks & Traces mit Judith Holofernes erschienen. Sie nimmt darin zusammen mit ihrem Mann, dem Ex-Wir-sind-Helden-Schlagzeuger Pola Roy, den Song „Der Krieg ist vorbei“ auseinander. Judith Holofernes hat den Song komplett auf dem Klavier geschrieben.

Ein dunkles, cinematisches Stück mit großen Bildern und einer Geschichte, die sich erst ganz am Ende auflöst.

Es geht darum, bestimmte Kämpfe nicht loslassen zu können und nicht zu merken, dass es vorbei ist. — Judith Holofernes

Ute Mahler im Monopol-Podcast

Ute Mahler ist eine der bekanntesten Fotografinnen aus der DDR. Sie hat in den 1970er und vor allem in den 1980er Jahren als freie Fotografin für das DDR-Modemagazin „Sibylle“ fotografiert. Ihr Anliegen ist es damals wie heute, nicht „nur die Mode“ zu fotografieren, sondern die Persönlichkeit der Menschen in den Kleidungsstücken zu zeigen. Momentan gibt es zwei Ausstellungen mit ihren Werken: einmal im Museum Schloss Moyland und eine gemeinsame Ausstellung mit ihrem Mann Werner Mahler in der Kunsthalle Rostock. Im Monopol-Podcast gibt es im November einen Schwerpunkt zur Modeszene in der DDR. Die Episode, in der Ute Mahler zu Gast ist, erscheint kommenden Dienstag, am 8. November.

Nina Hugendubel über TikTok und Bücher

Für die brand eins-Podcast Folge vom 25. November sind wir mit Nina Hugendubel verabredet. Das für den Buchhandel besonders wichtige Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und die Herausforderungen für den stationären Handel sind in den letzten Jahren durch Corona, den russischen Angriffskrieg und die Inflation noch einmal gestiegen. Gleichzeitig ändert sich die Mediennutzung weiterhin rasant. Sollten Buchhändlerinnen und Buchhändler beispielsweise auf TikTok aktiv sein? Viele Fragen also für das Gespräch mit Nina Hugendubel im brand eins-Podcast.

In detektor.fm-destilliert ist diesmal unsere Sprecherin Michelle Kolberg erstmals zu Gast bei Christian Bollert. Sie spricht über ihre Sprechausbildung, ihre Aufgaben bei detektor.fm und ihre Vorliebe für den Drinnies-Podcast.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:30 Begrüßung Michelle Kolberg

00:01:19 Wie wird man Sprecher:in?

00:04:06 Wann wusste Michelle, dass Sie Sprecherin werden möchte?

00:06:19 Das Coolste am Studium der Sprechwissenschaften

00:08:28 Michelles Aufgaben bei detektor.fm

00:10:06 Was macht Michelle am meisten Spaß bei detektor.fm?

00:10:34 Tracks & Traces mit Judith Holofernes

00:12:43 Der Monopol-Podcast mit Ute Mahler

00:14:58 Nina Hugendubel im brand eins-Podcast

00:18:00 Udo Endruscheit bei Grams’ Sprechstunde

00:19:23 November-Empfehlungen von Christian und Michelle

00:23:48 Verabschiedung