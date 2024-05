Interview with the Vampire, Der Star-Anwalt – Christian Schertz und die Medien, Breaking Surface

Interview with the Vampire — Staffel 2

In der Serie „Interview with the Vampire“ erzählt der Vampir Louis de Pointe du Lac dem Journalisten Daniel Molloy seine Lebensgeschichte. In der zweiten Staffel erzählt er von seinem Leben in Paris. Dort trifft er den Theaterdirektor Armand. Die Vampire in seinem Ensemble tarnen sich als Menschen, die auf der Bühne Vampire verkörpern. Zwischen Louis und Armand entsteht währenddessen eine Romanze. Die zweite Staffel „Interview with the Vampire“ gibt es ab heute bei MagentaTV.

Der Star-Anwalt — Christian Schertz und die Medien

„Der Star-Anwalt — Christian Schertz und die Medien“ ist ein Porträt über den Berliner Anwalt Christian Schertz. Politiker, Schauspielerinnen und andere Kunstaschaffende vertrauen ihm. Er hatte schon Mandanten wie Jan Böhmermann oder Sawsan Chebli und aktuell auch Till Lindemann . Dafür hat Schertz viel Kritik geerntet. Wer ist der Mann, dem die Promis vertrauen? Wenn ihr das herausfinden wollt, könnt ihr „Der Star-Anwalt — Christian Schertz und die Medien“ jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Breaking Surface

Ida und ihre Schwester Tuva gehen wie jedes Jahr im Dezember zusammen tauchen. Doch diesmal läuft es nicht wie geplant. In dem norwegischen Thriller „Breaking Surface“ kommt es während des Tauchgangs zu einem Felsrutsch. Tuva wird von einem Stein eingeklemmt und Ida muss an der Oberfläche einen Weg finden, um ihre Schwester zu befreien. Dazu hat sie allerdings nicht viel Zeit. Denn irgendwann wird ihrer Schwester die Luft ausgehen. Ihr könnt „Breaking Surface“ jetzt bei Prime Video schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.