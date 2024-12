A Christmas Prince

Amber ist eine ehrgeizige junge Journalistin aus New York City. Mit einem neuen Auftrag könnte ihre Karriere so richtig durchstarten: Sie soll ins Königreich Aldovien fliegen und dort eine Recherche über den Thronfolger schreiben. Der ist in erster Linie bekannt für sein Playboy-Image. Das hält Amber allerdings nicht davon ab, sich in ihn zu verlieben. Für alle Fans von romantischen Weihnachtsfilmen gibt es „A Christmas Prince“ ab sofort bei Netflix.

Weihnachten im Anflug



Wenn ihr auf coole Animationsfilme steht, ist „Weihnachten im Anflug“ genau das Richtige. Der Kurzfilm in Papier-Optik erzählt die Geschichte des Eulenkinds Moon, das durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle mitten in New York City landet. Was für Zufälle das sind und ob Moon zurück in den Wald findet, könnt ihr ab heute bei Disney+ sehen.

Mr. Bean (Frohe Weihnachten, Folge 7)

Der britische Komiker Rowan Atkinson hat mit „Mr. Bean“ eine ultimative Kultfigur geschaffen. In der siebten Folge der Originalserie von 1992 dreht sich alles um die Weihnachtsvorbereitungen des liebenswürdigen Tollpatschs. Und die sind in bester Slapstick-Manier natürlich super chaotisch. Ihr findet „Mr. Bean (Frohe Weihnachten, Folge 7)“ bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.