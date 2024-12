A Quiet Place: Tag Eins

Im Prequel zur beliebten postapokalyptischen Horrorfilmreihe muss sich die krebskranke Sam leise mit ihrer Katze durch eine Invasion von Monstern in New York kämpfen. Denn die Monster reagieren auf alles und jeden, der ein Geräusch macht. Auf ihrer Reise trifft Sam den Jurastudenten Eric und beide schließen sich zusammen, um ihre Chance auf Flucht zu erhöhen. In den Hauptrollen sind Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o und Joseph Quinn aus „Stranger Things“ zu sehen. Den Film „A Quiet Place: Tag Eins“ gibt es zum Streamen bei Paramount+.

The Six Triple Eight

Der Netflix-Film erzählt die Geschichte der 6888. Einheit des Frauen Army Corps. 1945 wurde die aus afroamerikanischen Frauen bestehende Truppe in England stationiert, um das ins Stocken geratene Postsystem der Army wieder arbeitsfähig zu machen. Dabei mussten die Soldatinnen etwa sechs Millionen Poststücke sortieren und versenden. Im Film zu sehen sind unter anderem Schauspielerin Kerry Washington und Oprah Winfrey. Das Kriegsdrama „The Six Triple Eight“ läuft ab heute bei Netflix.

Wild World mit Patrick Aryee

In mehreren Dokus hat Biologe Patrick Aryee schon die Welt bereist und faszinierende Phänomene der Tierwelt aufgezeigt. In seiner neuen vierteiligen Doku-Reihe ist der Brite erneut unterwegs und möchte dieses Mal das empfindliche Verhältnis von Fauna und Flora in den Vordergrund stellen. So geht es zum Beispiel um Seeschildkröten in Costa Rica oder die Lachswanderung in British Columbia. Alle vier Folgen von „Wild World mit Patrick Aryee“ gibt es ab heute bei WOW.

