Senna

In der neuen Serie geht es um das Leben und die Karriere des berühmten brasilianischen Formel-1-Rennfahrers Ayrton Senna. Von seinen bescheidenen Anfängen über seine Weltmeistertitel in der Formel 1 bis hin zu seinem tragischen Unfalltod in Bologna Anfang der 90er-Jahre. Der brasilianische Schauspieler Gabriel Leone schlüpft dafür in die Rolle von Senna. Alle sechs Folgen von „Senna“ gibt es ab heute bei Netflix.

Gran Turismo

In der Mischung aus Videospielverfilmung und Biopic geht es um den Gran-Turismo-Spieler Jann Mardenborough, der 2011 den Wettbewerb „GT-Academy“ gewonnen und so die Chance bekommen hat, im echten Rennsport Karriere zu machen. In der Verfilmung spielt Archie Madekwe den Rennfahrer und ist zusammen mit David Harbour und Orlando Bloom Teil des Casts. Den Film „Gran Turismo“ findet ihr im Angebot von WOW.

Andrea lässt sich scheiden

Polizistin Andrea will sich von ihrem Mann scheiden lassen. Als sich beide von einem gemeinsamen Abend in der Kneipe auf den Weg nach Hause machen, sie im Auto und er zu Fuß, geschieht aber das Unvorhersehbare: Auf der Landstraße überfährt Andrea ihren Mann. Gefangen zwischen Schuldgefühlen und Erleichterung versucht sie, die Tat zu verschleiern. Drehbuch und Regie kommen von Josef Hader, und Birgit Minichmayr spielt Andrea. „Andrea lässt sich scheiden“ läuft ab heute bei Paramount+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.