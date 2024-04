Bild: Knuckles | © 2024 Paramount Pictures and Sega of America, Inc.

Was läuft heute? | Knuckles, Joy Ride: The Trip, City Hunter

Knuckles, der Echidna-Krieger, ist zurück

In der neuen Paramount-Serie „Knuckles“ geht es zurück in die Welt von „Sonic — The Hedgehog“. In der Komödie „Joy Ride: The Trip“ macht eine chaotische Freundinnen-Truppe eine Reise nach China. Und bei Netflix gibt es eine neue Adaption des „City Hunter“-Mangas.