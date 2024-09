Agatha All Along

Die neue Marvel-Serie lässt Kathryn Hahn wieder in die Rolle der Hexe Agatha Harkness schlüpfen. Die Serie spielt nach den Ereignissen von „WandaVision“. Um ihre Kräfte wiederzuerlangen, muss Agatha einen Hexenzirkel versammeln und den gefährlichen Hexenweg beschreiten. Neben Kathryn Hahn ist unter anderem Aubrey Plaza Teil des Casts. Die erste von acht Folgen „Agatha All Along“ gibt es ab heute auf Disney+.

Twilight of the Gods

Regisseur Zack Snyder entführt in dieser neuen Animationsserie das Publikum in die Welt der nordischen Mythologie. Die Serie erzählt die Geschichte des Königs Leif und der Kriegerin Sigrid. Auf ihrer Hochzeit werden beide Zeuge, wie Thor ihre gesamte Familie tötet. Sigrid schwört Rache und will mit Hilfe von Loki die Götter zu Fall bringen. Schon im Trailer geht es sehr blutig zur Sache und die Serie ist definitiv nur für Erwachsene. Die Animationsserie „Twilight of the Gods“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Stella. Ein Leben

Dieses Historiendrama erzählt die wahre Geschichte der jüdischen Jazzmusikerin Stella Goldschlag. Stella wurde in den 40er-Jahren von der Gestapo verhaftet und musste nach Folter und Gefangenschaft als sogenannte „Greiferin“ für die Nazis arbeiten und andere Juden verraten, um ihre Eltern vor dem KZ zu schützen. Schauspielerin Paula Beer spielt Stella Goldschlag. Den Film „Stella. Ein Leben“ findet ihr im Angebot von WOW.

Was läuft heute?

