Was läuft heute? | Bridgerton, Abbott Elementary, Geheimnisse der Jurassic-Saurier

Bridgerton 3.2

Es ist so weit: Auch der zweite Teil der lang ersehnten dritten Staffel Bridgerton ist da. In der dreht sich die Hauptgeschichte um Penelope Featherington (Pen) und Colin Bridgerton. Der möchte das Geheimnis um Lady Whistledown, die bisher Klatsch und Tratsch über die hohe Gesellschaft verbreitet, unbedingt aufdecken und setzt dafür alles in Bewegung. Damit gerät Pens Leben aus den Fugen und sie muss verzweifelt versuchen, ihre zweite Identität zu schützen. Klingt nach klassischem Bridgerton-Drama? Die neuen Folgen der dritten Staffel seht ihr ab sofort bei Netflix.

Abbott Elementary



Die Sommerferien an der fiktiven Grundschule „Abbott Elementary“ sind vorbei. Die mehr und weniger motivierten Lehrerinnen und Lehrer kehren gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern zurück. Allen voran die Direktorin Ava, die während der Ferien einen Kurs in Harvard besucht hat und ihre neu gelernten Führungs-Skills gleich in die Praxis umsetzen will. Alle anderen sind davon eher weniger begeistert. Die dritte Staffel von „Abbott Elementary“ könnt ihr ab jetzt bei Disney+ streamen.

Geheimnisse der Jurassic-Saurier

In der BBC-Doku begleitet die Wissenschaftsmoderatorin Liz Bonin ein Team von Paläontologen. Diese analysieren die Überreste und Spuren ausgestorbener Lebewesen. In diesem Fall ein unglaublicher Fund von versteinerten Dinosaurierknochen im amerikanischen Bundesstaat Wyoming, mitten in der Wüste. Sie wollen damit Rückschlüsse auf das Leben und die Evolution der Dinosaurier ziehen. Die Doku „Geheimnisse der Jurassic-Saurier“ gibt es bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.