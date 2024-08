Akutstation Psychiatrie

In der Dokumentation „Akutstation Psychiatrie“ geht die Reporterin Katrin Wegner nur mit einer kleinen Kamera und ohne Team für drei Monate in eine Psychiatrie. Sie will so nahe wie möglich an den Pflegenden und Erkrankten sein, um einen intimen Einblick in deren Alltag zu bekommen. „Akutstation Psychiatrie“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Die Medici: Herrscher von Florenz

Die Medici waren die wohl mächtigste Familie in der italienischen Geschichte. Die Serie „Die Medici: Herrscher von Florenz“ dreht sich um die Machspiele inner- und außerhalb der Familiendynastie. Sie setzt im Jahr 1429 an. Das Jahr, in dem das Oberhaupt der Familie, Giovanni de Medici, getötet wurde. Sein Sohn Cosimo übernimmt für ihn. Er macht es sich zur Aufgabe den Mörder seines Vaters zu finden. „Die Medici: Herrscher von Florenz könnt ihr jetzt kostenlos bei Freevee streamen.

Terra Xplore: Wann ist ein Mann ein Mann?

Toxische Männlichkeit ist das Thema der Doku „Terra Xplore: Wann ist ein Mann ein Mann?“. Sie stellt die Frage was heutzutage Männlichkeit eigentlich bedeutet. Viele Männer versuchen immer noch das klassische männliche Rollenbild zu erfüllen. Also, keine Schwäche zeigen, nie weinen und der Versorger für die Familie sein. Doch diese Ideale führen oft zu viel Schmerz und Leid. Nicht nur im Umkreis, sondern auch für die Männer selbst. Die Terra Xplore-Doku „Wann ist ein Mann ein Mann?“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

