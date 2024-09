Was läuft heute | Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat, KI-Revolution — Der Aufstieg der Maschinen, Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater

Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat

Essen ist Kultur und Heimat. Das wissen auch die Menschen hinter der Dokumentation „Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat“. In sechs Folgen erzählen sie die Geschichte verschiedener migrantischer Menschen, die ein Restaurant eröffnet haben. Es geht unter anderem in die taiwanische und georgische Küche. Die Dokumentation findet ihr ab sofort in der ARD-Mediathek.

KI-Revolution — Der Aufstieg der Maschinen

Das Thema künstliche Intelligenz ist aktueller denn je. Viele Menschen haben Angst, die KI könnte irgendwann Jobs ersetzen. Außerdem verbreiten sich so Fake News viel schneller. Die Dokumentation „KI-Revolution — Der Aufstieg der Maschinen“ beleuchtet diese Aspekte, zeigt aber auch, wie wichtig KI für die Forschung ist. Sie könnte nämlich in Zukunft sogar Krebs erkennen, bevor er entsteht. Wenn ihr euch das Thema interessiert, könnt ihr die Dokumentation ab sofort in der ZDF-Mediathek sehen.

Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater

Eltern werden ist für viele die schönste Sache im Leben, gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Das merkt auch Comedian Jack Whitehall. Zusammen mit seinem eigenen Vater reist er durch die Welt und stellt sich seinen Problemen. Außerdem will er seine Frau besser verstehen und schlüpft so unter anderem in einen Schwangerschafts-Bodysuit. Wenn ihr wissen wollt, wie er sich schlägt, könnt ihr „Jack Whitehall: Vaterschaft mit meinem Vater“ jetzt auf Netflix streamen.

