Was läuft heute? | Arcane, No Hard Feelings, Kryptoqueen – Die Jagd

In der zweiten Staffel der Animationsserie „Arcane“ stehen sich die Schwestern Jinx und Vi weiterhin im Kampf um die Welt von „League of Legends“ gegenüber. Jennifer Lawrence ist in der Romcom „No Hard Feelings“ auf der Suche nach einem neuen Auto. Und in der ARD geh man auf die Jagd nach der „Kryptoqueen“.