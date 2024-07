The Father

Anthony Hopkins hat für seine Rolle in „The Father“ einen Oscar als Bester Hauptdarsteller gewonnen. In dem Film spielt er einen 80-jährigen Mann, der langsam an Demenz erkrankt. Seine Tochter tut alles, um ihm zu helfen, und organisiert eine Betreuerin für ihn. Er will allerdings nicht akzeptieren, dass er Hilfe braucht, und vergrault die Betreuerin. „The Father“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Master of the House

In „Master of the House“ heiratet einer der reichsten Menschen in Thailand seine Haushälterin. Kurz nach der Hochzeit stirbt er unter mysteriösen Umständen. Seine Kinder sind sich sicher, dass seine Witwe irgendetwas mit dem Tod zu tun haben muss. Deshalb wollen sie ihr auch nichts vom Erbe abgeben. Es bricht ein Erbstreit aus. Nicht nur zwischen der ehemaligen Haushälterin und den Kindern, sondern auch zwischen den Geschwistern. „Master of the House“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Resident Alien — Staffel 3

Harry ist ein Alien, der auf die Erde gekommen ist, um die Menschheit zu vernichten. In der dritten Staffel „Resident Alien“ hat Harry die Menschen aber mittlerweile in sein Herz geschlossen. Anstatt die Menschheit auszulöschen, hat er es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, sie vor anderen Aliens zu beschützen. Außerdem ist Harry in der neuen Staffel zum ersten Mal verliebt. Ihr könnt die dritte Staffel „Resident Alien“ jetzt bei WOW sehen.

Was läuft heute?

