Was läuft heute? | Shirley, Friedefeld, House of Kardashian

Shirley

Die Lehrerin Shirley Chisholm will nicht mehr länger nur hinschauen, sondern gegen Unrecht und Diskriminierung aktiv werden. Ende der 60er-Jahre wird sie die erste Schwarze Kongressabgeordnete der USA. Das Biopic „Shirley“ erzählt ihre Geschichte und konzentriert sich vor allem auf den nächsten großen Schritt der Politikerin — die Präsidentschaftskandidatur. Shirley Chisholm wird von Regina King gespielt. Das Porträt der politischen Vorreiterin könnt ihr ab heute auf Netflix schauen.

Friedefeld

„Friedefeld“ ist die erste deutsche animierte Sitcom. Darin geht es um die drei Halbgeschwister Paul, Barbie und Ludwig. Alle drei könnten unterschiedlicher nicht sein — von der Topmanagerin bis zum Meisterprokrastinierer –, aber dennoch stiften alle mindestens genauso viel Chaos wie der jeweils andere. Produziert wurde „Friedefeld“ von brave new work und Little Dream Entertainment, in Koproduktion mit dem BR und dem SWR. Die zehn Folgen von „Friedefeld“ findet ihr ab heute in der ARD Mediathek.

House of Kardashian



In der neuen Dokureihe „House of Kardashian“ wird der Aufstieg einer der erfolgreichsten Familien der US-amerikanischen Pop- und Medienwelt verfolgt. Kommentiert wird aus den ersten Reihen der Familie — nämlich von keiner geringeren als Caitlyn Jenner. Die dreiteilige Serie „House of Kardashian“ könnt ihr ab heute auf WOW streamen.

Was läuft heute?

