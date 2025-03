Bild: Army of Thieves | Stanislav Honzik / Netflix

Was läuft heute? | Army of Thieves, Like a Loser, Antoine und Colette

Zum Geburtstag ein Tresor

Zum Geburtstag von Matthias Schweighöfer gibt es mit „Army of Thieves“ auf Netflix die perfekte Mischung aus Spannung, Nervenkitzel und Tresorknacken. In der ZDF-Mediathek versucht Julian in „Like a Loser“ endlich erwachsen zu werden, und bei Mubi steht alles im Zeichen von Filmemacher François Truffaut.