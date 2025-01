Bild: Miley Cyrus | Valerie Macon / AFP

Was läuft heute? | The True Story of Miley Cyrus, An Urban Allegory, Raus aus der Single-Hölle

Ein Leben vor den Augen der Welt

In der ZDF-Mediathek wird die „True Story of Miley Cyrus“ erzählt. Mubi nimmt uns mit „An Urban Allegory“ mit in den poetischen Großstadt-Dschungel und auf Netflix geht’s zum vierten Mal hinein in die Single-Hölle.