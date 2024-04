Was läuft heute? | Dead Boy Detectives, Neo Ragazzi, All of Us Strangers

Dead Boy Detectives

Charles und Edwin sind beste Freunde. Und sie teilen eine gemeinsame Leidenschaft: Kriminalfälle aufklären. Die Besonderheit ist, dass beide bereits tot sind und sich aus dem Jenseits kennen. Und auch ihre Fälle haben mit Geistern zu tun. Unterstützt werden sie bei ihren Ermittlungen in der Welt der Lebenden von Hellseherin Crystal und ihrer Freundin Niko. Die Serie „Dead Boy Detectives“ gibt es ab heute bei Netflix.

Neo Ragazzi — Staffel 2

Dass Autorin Sophie Passmann und Podcaster Tommi Schmitt gut mit Worten umgehen können, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und spätestens seit Staffel 1 der Talkshow „Neo Ragazzi“ haben die beiden sich auch als TV-Hosts bewiesen. Jetzt startet Staffel 2 von „Neo Ragazzi“. Die erste Folge findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

All of Us Strangers

Andrew Scott könntet ihr als „hot priest“ aus der Serie „Fleabag“ kennen. Paul Mescal wurde für seine Rolle in „Aftersun“ für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Im Drama „All of Us Strangers“ spielen die beiden ein Liebespaar, das sich mit Geistern aus der Vergangenheit auseinandersetzen muss. „All of Us Strangers“ läuft ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.