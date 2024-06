Was läuft heute? | Aus Mangel an Beweisen, Größer als Hip-Hop – Die Geschichte des splash!-Festivals, My Next Guest Needs No Introduction

Aus Mangel an Beweisen

In der auf dem gleichnamigen Roman von Scott Turow basierenden Mini-Serie geht es um den erfolgreichen Staatsanwalt Rusty Sabich. Kurz nachdem seine Kollegin Carolyn gefesselt und ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Rusty. Das liegt auch daran, dass die beiden eine heimliche Affäre hatten. Rusty wird von Jake Gyllenhaal gespielt. Alle acht Folgen von „Aus Mangel an Beweisen“ gibt es auf Apple TV+.

Größer als Hip-Hop — Die Geschichte des splash!-Festivals

Seit über 25 Jahren ist das „splash!“ eine feste Größe in der Musikszene und mittlerweile Europas größtes Hip-Hop-Festival. In der zweiteiligen Doku „Größer als Hip-Hop“ geht es unter anderem um die Entstehungsgeschichte des Festivals und seine Bedeutung für die Hip-Hop-Szene. Zu sehen sind Interviews mit vielen Künstlerinnen und Künstlern wie Badmómzjay, Liz, Samy Deluxe und Ski Aggu. Beide Teile von „Größer als Hip-Hop – Die Geschichte des splash!-Festivals“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

My Next Guest Needs No Introduction

Seit 2018 setzt sich Talkshow-Legende und Moderator David Letterman regelmäßig mit prominenten Gästen zusammen und unterhält sich mit ihnen über ihrer Karrieren und ihr Privatleben. Zu Gast waren schon Barack Obama oder Musikerin Billie Eilish. In den neuen Folgen von „My Next Guest Needs No Introduction“ sind NBA All-Star Charles Barkley und Sängerin Miley Cyrus zu sehen. Die neuen Folgen von „My Next Guest Needs No Introduction“ mit David Letterman sind bei Netflix verfügbar.

Was läuft heute?

